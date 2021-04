’Oranjeconcert is meest bekeken streaming-event ooit in Nederland’

De kijkers logden dinsdag niet alleen in vanuit Nederland, maar ook vanuit tientallen andere landen. Bij aanvang van het concert, tegen 20.30 uur, keken er 2 miljoen mensen. Maar geïnteresseerden konden ook tijdens het optreden van de bekende zangers nog kaartjes aanvragen.

Die kijkers moesten echter wel even geduld hebben. Om 19.30 uur was het onmogelijk de site te bereiken. Wie probeerde in te loggen, kreeg structureel een foutmelding. „Door de grote stormloop op kaartjes in de laatste paar uur moeten we een aantal zaken opnieuw instellen”, liet een woordvoerder weten.

Het voorprogramma, dat bestond uit een rondleiding van Frank Lammers door de Koninklijke Stallen, begon al iets na 20.00 uur. Het eerste lied was een cover van Our house van Crosby, Stills & Nash door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel van Velzen. Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde. Het eerste lied dat live op de binnenplaats werd gezongen was Alles is liefde, de titelsong van de gelijknamige hitkomedie uit 2007. Daarna volgde een bonte medley van allerhande covers, originele Nederlandse songs en klassiekers.

Naarmate de avond vorderde, klaagden wel steeds meer mensen online dat de connectie met de stream begon te haperen. Ook de afwezigheid van Davina Michelle viel bij veel kijkers verkeerd. De zangeres was naar hun smaak veel te kort aanwezig. „Ik denk dat Davina tiktok filmpjes met de prinsesjes aan het opnemen is”, schrijft een kijker op Twitter. „Zou iemand het dames toilet even kunnen checken of Davina Michelle misschien opgesloten zit?”, reageert een ander. „We found Davina! Misschien was ze de weg kwijt naar het toilet in dat grote kasteel”, concludeert een kijker als de zangeres weer terug is.