Eva Jospin maakt mysterieuze landschappen van karton

Eva Jospin: „Met karton kun je eindeloos prutsen, een fout maken is niet erg.” Ⓒ Foto Rias Immink

Karton, stapels op elkaar geperst karton, is het favoriete materiaal van Eva Jospin. Met slijpmachine, messen, schaar en lijmpistool tovert de Franse kunstenares er een mysterieus bos uit te voorschijn, rotspartijen of met lianen overwoekerde graftekens, die als namaakruïnes in een barok park niet zouden misstaan. „In al mijn werk komen natuur en architectuur samen.”