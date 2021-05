Directeur stichting William en Catherine stapt op na kritiek op Meghan

„Het was een enorme eer om met de hertog en hertogin van Cambridge te hebben mogen samenwerken. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de mogelijkheid die mij werd geboden om hun leiderschap in het Verenigd Koninkrijk én internationaal te kunnen ondersteunen”, aldus Knauf in een verklaring.

William en Catherine werkten sinds 2015 samen met Knauf, toen hij communicatie-secretaris voor het paar werd. Vier jaar later stapte hij over naar de stichting, waar al hun liefdadigheidswerk onder valt. „We zijn Jason ontzettend dankbaar voor al zijn werk. Hij heeft een zeer positieve drive en heeft onze visie op liefdadigheidswerk goed kunnen vertalen. We zien hem niet graag gaan, maar wensen hem uiteraard het beste toe voor zijn toekomst. We gaan binnenkort beginnen met de zoektocht naar zijn opvolger, die later dit jaar aan het team toegevoegd wordt”, aldus William en Catherine.

Knauf liet in maart weten dat de vrouw van prins Harry zich onbehoorlijk gedragen zou hebben tegenover stafleden, wat ertoe geleid zou hebben dat twee persoonlijke assistenten opstapten. De Britse koninklijke familie liet weten de aantijgingen ’zeer serieus te nemen’ en stelde een onderzoek in. Tegelijkertijd liet Meghan via een woordvoerder weten ’zeer verdrietig te zijn over deze aanval op haar als persoon’. Of deze situatie te maken heeft met het vertrek van Knauf is niet bekend.