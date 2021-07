Familie James Brown bereikt na 15 jaar overeenkomst over erfenis

Brown, die op 25 december 2006 op 73-jarige leeftijd overleed, kreeg postuum nog te maken met een flink aantal rechtszaken. Zo zou zijn voormalige partner Tomi Rae Hynie, moeder van een van zijn kinderen en naar eigen zeggen 'zijn vierde en laatste vrouw', aanspraak hebben willen maken op een gedeelte van de erfenis. Een rechter wees dat verzoek echter af, nadat bleek dat hun huwelijk niet rechtsgeldig was en zij zodoende dus niet in aanmerking kwam voor een financiële genoegdoening. Was dat wel het geval geweest, dan had Hynie een derde van Browns vermogen kunnen opstrijken, wat om miljoenen gaat.

Het huwelijk van Brown en Hynie uit 2001 werd niet rechtsgeldig verklaard nadat bleek dat de vrouw destijds nog getrouwd was met een andere man, die ze had verlaten toen duidelijk werd dat hij nog drie andere vrouwen in Pakistan had. Hynies advocaten probeerden het huwelijk met haar vorige echtgenoot onrechtmatig te laten verklaren, om haar overeenkomst met Brown officieel te maken maar daarmee ging het hooggerechtshof in de Amerikaanse staat South Carolina niet akkoord.

Nu Hynie geen bedreiging meer vormt voor het nalatenschap van Brown, krijgen zijn kinderen naar alle waarschijnlijkheid alle copyrights over zijn muziekrechten. Het geld dat daarmee gemoeid is kunnen ze dan uitgeven aan een doel dat hun vader graag wilde blijven steunen na zijn dood: studiefondsen voor minder bedeelde kinderen in South Carolina en Georgia.