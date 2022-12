Guns N’ Roses-ster Axl Rose stopt traditie na beschuldiging ’fan’: ’Gooide microfoon in gezicht’

Fan Rebecca Howe vertelde aan de krant Adelaide Advertiser dat ze de microfoon op haar neus kreeg. Op een foto bij het artikel is te zien dat ze blauwe ogen en sneetjes op haar neus had. „Wat als hij een paar centimeter naar rechts of links was terechtgekomen. Ik had een oog kwijt kunnen raken. Wat als hij tegen mijn mond was aangekomen en mijn tanden waren gebroken? Als mijn hoofd gedraaid was en hij had me op mijn slaap geraakt, dan had ik dood kunnen zijn”, zei ze.

Axl Rose, die al ruim dertig jaar zijn microfoon naar zijn fans gooit, reageerde op het bericht. „Natuurlijk willen we niet dat iemand gewond raakt”, schreef hij. „We dachten dat het na dertig jaar een bekend onderdeel was van onze optredens en dat fans ervan wisten en de kans wilden krijgen om de microfoon te vangen. Vanwege de veiligheid zullen we vanaf nu tijdens onze optredens geen microfoons of andere dingen meer gooien naar de fans.”

Volgens Rose waren er ook media die het nieuws over het incident „meer negatief” opschreven en de band „onverantwoordelijk” noemden. „Dat is verre van de waarheid. We hopen dat ons publiek en de fans snappen dat er soms dingen gebeuren.”

Onbegrip

Op sociale media reageren fans bedroefd op het bericht van Axl Rose. „Laat één rotte appel het niet verzieken voor iedereen”, aldus meerdere Twitteraars.

Fans benadrukken daarnaast dat er in de afgelopen dertig jaar nooit eerder een soortgelijk incident plaatsvond. Het gooien van de microfoon zou een moment zijn waar echte Guns N’ Roses-liefhebbers tijdens elk concert naar uitkeken.

Zo noemt fan Dan Campbell als voorbeeld een concert in augustus 2021 waar hij de gegooide microfoon ving. „Dit was de beste dag in mijn leven!”, schrijft hij. „Ontzettend stom dat Axl Rose de microfoon niet meer zal gooien.”