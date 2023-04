Premium Het beste van De Telegraaf

Zoektocht naar nieuwe James Bond neemt verrassende wending

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het is haast een heuse sport geworden: raden wie de nieuwe James Bond wordt. Al sinds 2018 wordt er volop gespeculeerd over welke acteur de volgende 007 zal zijn, maar vijf jaar later is daar nog nul duidelijkheid over. Terwijl de zoektocht naar een vervangende James Bond-ster doorgaat geeft Debbie McWilliams, sinds 1981 castingdirecteur van de James Bond-films, een verrassende update over de voortgang tot nu toe.