Vitesse moet stadion uit voor Songfestival

Dat staat dinsdag in een brief van het Arnhemse college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De raad zou woensdag achter gesloten deuren over de Arnhemse kandidatuur praten. Maar dinsdagavond is besloten dat de vergadering toch openbaar zou zijn, met uitzondering van het gedeelte over de financiën. Arnhem wil niet dat de andere kandidaatsteden weten hoeveel de Gelderse hoofdstad kan betalen.

De rijke provincie Gelderland wil meehelpen, net als achttien regiogemeenten, blijkt uit de brief. Ook het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben al hulp aangeboden.

Arnhem heeft met GelreDome volgens B en W een troef in handen, want alleen dat stadion, de Brabanthallen in Den Bosch en Ahoy in Rotterdam beschikken over de vereiste hoogte binnen. Van die drie hallen heeft GelreDome veruit de grootste capaciteit en veel ervaring met de organisatie van muziekevenementen.