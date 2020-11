Megan Fox ruziet met ex Brian Austin Green op Instagram

De Beverly Hills, 90210-acteur deelde daar een Halloweenfoto waarop een van de drie zoons van het stel te zien was. Zijn ex reageerde daaronder: „Waarom moet Journey op deze foto staan? Het is niet moeilijk om ze eruit te knippen, of voor een foto te kiezen waar ze niet op staan. Ik had gisteren een geweldige Halloween met ze, maar kijk eens hoe ze niet op mijn social media te vinden zijn.”

Sinds het stel uit elkaar is, heeft Brian al vaker foto’s van zoons Noah (8), Bohdi (6) en Journey (4) gedeeld, terwijl de twee daar tijdens hun huwelijk vrij terughoudend in waren. „Ik weet dat je van je kinderen houdt”, schrijft Megan daarover. „Maar ik weet niet waarom je ze blijft gebruiken om een beeld te scheppen via Instagram. Je bent zo verbeten bezig het idee neer te zetten dat ik een afwezige moeder bent en jij de altijd toegewijde vader van het jaar.”

Ze vervolgt schamper: „Je hebt ze de helft van de tijd. Gefeliciteerd, dat maakt je een uitzonderlijk mens.” Serieuzer zegt Megan: „Waarom moet het internet je vertellen wat al zo duidelijk zou moeten zijn aan hoe gek jouw kinderen op je zijn?”

Het bericht lijkt te zijn aangekomen; Brian verwijderde de foto en verving die door een kiekje van Halloween waarop alleen hijzelf te zien is.