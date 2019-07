Hilary Swank krijgt prijs voor complete oeuvre

De 44-jarige Swank begon haar carrière met een rol in Beverly Hills, 90210. Ze schitterde later in films als Boys Don’t Cry en Million Dollar Baby waar ze een Oscar voor ontving.

Eerdere winnaars van de Leopard Club Award zijn onder anderen Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy Garcia en Adrien Brody. Vorig jaar ging de prijs naar Meg Ryan.

Woensdag werd ook bekend dat op het Zwitserse filmfestival de film Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn, in première gaat. Het festival vindt plaats van 7 tot 17 augustus.