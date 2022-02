Jeroen Woe belandde in depressie toen De Kwis ophield

Het cabaretduo Van der Laan & Woe maakte het programma samen met Joep van Deudekom en Rob Urgert. Tussen 2013 en 2018 werden er 76 afleveringen uitgezonden. „Wij merkten na drie jaar dat Joep en Rob nieuwe dingen wilden maken”, vertelt Woe in de podcast. „Zij zochten nieuwe uitdagingen. Terwijl wij zoiets hadden van: we maken iets wat leuk en te gek is, waarom zou je daarmee stoppen?”

Nog twee jaar probeerden de mannen een vorm te vinden waar Van Deudekom en Urgert zich ook senang bij voelden, maar dat leverde uiteindelijk niets op. „Het voelde echt als liefdesverdriet, alsof ze het met ons uitmaakten”, bekent Woe nu. „Ik dacht echt: dit gaat nooit meer terugkomen, zo’n plek op televisie waar we helemaal ons eigen ding kunnen doen.”

Compleet

Na het voltooien van de Kleinkunstacademie droomden Van der Laan & Woe ervan af en toe voor een volle zaal te mogen staan. Opeens keken er miljoenen mensen. „Ik was zó gelukkig met het succes van De Kwis”, vertelt Woe. „Ik ben best een schuchter, onzeker iemand. De Kwis heeft me een soort van compleet gemaakt. Ik durfde opeens naar festivals te gaan, iets dat ik daarvoor heel eng vond. Het voelde alsof ik eindelijk mee mocht doen.”

Inmiddels is die onzekerheid overigens verdwenen, voegt de cabaretier daar aan toe. Dit had onder meer te maken met het succes van de ’opvolger’ van De Kwis, de satirische hit Even tot hier.