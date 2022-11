Nazareth-zanger Dan McCafferty (76) overleden

„De familie van Dan heeft een geweldige liefhebbende echtgenoot en vader verloren. Ik ben mijn beste vriend kwijt en de wereld heeft een van de grootste zangers verloren die ooit heeft geleefd”, schrijft Agnew op Facebook.

McCafferty was de leadzanger van Nazareth van 1968 tot 2013, toen hij met pensioen ging om gezondheidsredenen. De grootste successen behaalde Nazareth in de jaren 70. Met hun versie van het oude Everly Brothers-nummer Love Hurts scoorde de groep in 1976 in Nederland en een aantal andere landen een nummer 1-hit.