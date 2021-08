’Prins Andrew blijft van belang in onderzoek naar Jeffrey Epstein’

De aanklagers doen onderzoek naar Epstein, die werd veroordeeld voor seks met minderjarige vrouwen en ervan werd verdacht meisjes te ronselen voor zijn vrienden. Ze onderzoeken of nog meer mensen betrokken waren bij zijn praktijken. Ingewijden vertellen aan Reuters dat ze daarom met Andrew willen praten. De prins zou hen kunnen vertellen over zijn band met Epstein en als mogelijke getuige in de zaak kunnen optreden.

Vorig jaar lieten aanklagers al weten graag met Andrew in gesprek te willen gaan. Hoewel de prins eerder had aangegeven volledig te willen meewerken aan het onderzoek, is hij tot dusver nog niet op uitnodigingen ingegaan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie diende zelfs een zogenoemde MLA (Mutual Legal Assistance) in. Daarmee worden twee landen verplicht om informatie met elkaar uit te wisselen over rechterlijke en criminele zaken.

Virginia Giuffre, een van de vermeende slachtoffers van Epstein, maakte vorige week bekend dat ze de prins aanklaagt voor seksueel misbruik. Ze zegt dat dit zo’n twintig jaar geleden, toen ze minderjarig was, heeft plaatsgevonden. De eerste hoorzitting is naar verwachting op 13 september.