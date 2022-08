George Ezra zegt concert Qmusic af wegens privéomstandigheden

De zanger kan wegens privéomstandigheden niet afreizen naar Amsterdam, meldt het radiostation. Details over de privéomstandigheden van de 29-jarige Brit zijn niet bekend.

Qmusic wil het concert op een later moment inhalen en samen met de zanger op zoek gaan naar een nieuwe datum. De tickets die luisteraars voor het concert hadden gewonnen blijven geldig.

Artiesten die eerder in the Qube stonden zijn onder anderen Robbie Williams, The Script, Dua Lipa en John Legend.