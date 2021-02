Zweedse kroonprinses Victoria is ’Hetero van het jaar’

De kroonprinses liet in een brief aan de lezers weten erg dankbaar te zijn voor de onderscheiding. „Ik was erg trots en blij met de mooie onderscheiding van de lezers van QX. Het betekent veel voor me”, schreef Victoria.

Victoria stelde verder dat het afgelopen jaar op verschillende manieren een uitdaging is geweest. „In veel delen van de wereld wordt mensenrechtenwerk belemmerd of gehinderd door de pandemie. Daarom is het nu bijzonder belangrijk dat we elke dag blijven werken aan een wereld waarin LGBTQI-ers de kans krijgen om in vrijheid en zonder onderdrukking te leven.”