Meer Europese festivals afgeblazen vanwege corona

BST Hyde Park zou plaatshebben in de weekeinden van 3 tot 5 juli en 10 tot 12 juli en had grote headliners als Post Malone, Kendrick Lamar, Pearl Jam, Taylor Swift en Duran Duran geboekt. Vorig jaar kwamen er in totaal meer dan 300.000 mensen op af. Hellfest is een van de grootste Franse festivals en stond op de agenda van 19 tot 21 juni. Jaarlijks komen er ruim 120.000 rockliefhebbers naartoe. Dit jaar zouden onder meer Deep Purple en System of a Down optreden.

Eerder werd al bekend dat grote festivals als Glastonbury (Verenigd Koninkrijk), Roskilde (Denemarken) en Primavera Sound (Spanje) niet doorgaan.

Nederland

In Nederland is vooralsnog geen duidelijkheid over het wel of niet doorgaan van de grote festivals. Organisatoren van onder anderen Pinkpop, Lowlands en Down the Rabbit Hole gaan ervan uit dat deze in principe doorgaan, als er geen nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Ook in Duitsland zijn festivals als Rock am Ring en Hurricane nog niet van tafel. Ook Sziget in Hongarije gaat vooralsnog door.

In België zijn Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop nog niet afgeblazen, maar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem stelde eerder deze week dat ze waarschijnlijk niet door kunnen gaan.