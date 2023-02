Beyoncé komt met Renaissance-tour naar Amsterdam ArenA

Beyoncé maakte het nieuws van de nieuwe tour bekend met een bericht op Instagram, waar bij een foto alleen staat: Renaissance World Tour 2023. Op haar website is te zien dat de tour op 10 mei van start gaat in Stockholm, waarna ze via onder meer Frankrijk en Engeland naar de Verenigde Staten trekt.

De tour staat in het teken van haar zevende album Renaissance, dat op 29 juli 2022 verscheen. Voor het album ontving de zangeres veel lof. De plaat kwam wereldwijd op één in veel lijstjes met beste albums van 2022. Ook is het met negen nominaties het meest genomineerde album bij de Grammy Awards van dit jaar.

Wanneer de tickets voor de concertreeks in de verkoop gaan is nog niet bekendgemaakt.