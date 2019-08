Mike van Diem gaat roman van Lykele Muus verfilmen

We doen wat we kunnen gaat over twee bevriende gezinnen met elk een dochter. Na een tragisch ongeluk tijdens een vakantie aan zee belanden de meisjes in het ziekenhuis. De een ligt in coma, de ander mankeert niets. Maar als de verhoudingen volledig kantelen, worden de vier ouders onder extreme tijdsdruk voor een onmogelijke keuze gesteld.

Van Diem maakte in 1997 de Bordewijk-verfilming Karakter, over de moeizame relatie tussen een vader en zijn zoon. Daarna duurde het bijna twintig jaar voordat Van Diem een nieuwe film realiseerde, de zwarte komedie De Surprise. In 2017 draaide de regisseur de romantische tragikomedie Tulipani.

Lykele Muus (1987) is schrijver en acteur voor theater, film en televisie. Zijn debuut Eland (2015) werd genomineerd voor de ANV Debutantenprijs en de Hebban Debuutprijs. We doen wat we kunnen werd lovend ontvangen door pers en publiek en was boek van de maand juni in het televisieprogramma M.