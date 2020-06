Big Brother binnenkort weer te zien op RTL

RTL werkt samen met EndemolShine aan een terugkeer van het programma. Big Brother werd eind vorige eeuw bedacht door John de Mol en kwam eind 1999 op de Nederlandse tv. In Big Brother werden onbekende Nederlanders samen in een huis gestopt, waarbij ze 24 uur per dag werden gevolgd door camera’s. Het programma was een groot succes.

Big Brother was te zien tot 2006 en werd overgenomen in talloze landen. Op dit moment is de franchise nog op televisie te zien in onder andere Duitsland, Australië en de Verenigde Staten.

Aan De Telegraaf vertelt een woordvoerster van EndemolShine waarom het programma nu juist in Nederland weer terugkeert. Ook vertelt de hoofdredacteur van de eerste editie waarom zij voor de nieuwe serie niet zou willen maken.