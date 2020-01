Chantal Janzen wil taboe op vagina wegnemen

Chantal pleit er voor dat vrouwen zich vaker laten controleren. Dit omdat ze tien jaar geleden zelf onrustige cellen moest laten weghalen. „Van andere vrouwen hoor ik weleens dat ze zich nooit laten controleren, omdat ze het niet prettig vinden om bij de gynaecoloog in zo’n stoel te liggen. Maar geloof me, het is belangrijk om toch te doen. Ja, ook als je halverwege de twintig bent en nee, het is niet leuk. Ik weet wel leukere dingen te verzinnen dan wijdbeens in zo’n stoel te hangen waarna de arts een soms ijskoude eendenbek bij je naar binnen schuift en vervolgens met een gigantische wattenstok in je vagina poert.”

Hoe vervelend ook, een onderzoek is het waard volgens de presentatrice. „Door mee te doen aan een bevolkingsonderzoek en vijf minuten heel ongemakkelijk in zo’n stoel te gaan liggen, kunnen afwijkende cellen in een heel vroeg stadium worden gevonden én worden verwijderd, zodat je geen, soms levensbedreigende, ziekte krijgt. Het nare van deze ziekte is namelijk dat je het voorstadium niet altijd opmerkt. Sommigen hebben totaal geen last van kwade cellen en als je er niets aan doet, ontwikkelen ze zich in alle rust tot een ziekte waaraan je kunt overlijden.”

Chantal vraagt vrouwen goed voor zichzelf én hun vagina’s te zorgen. „Noem de poes, oftewel het beestje ook maar gewoon bij de naam. VA-GI-NA. Om in de categorie eendenbek te blijven: een prachtig instrument, die vagina. Zorg er maar goed voor.”