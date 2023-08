André Rieu en Emma (15) brengen single uit na viral-hit

De video is verspreid over platforms als YouTube, TikTok, Instagram en Facebook inmiddels tientallen miljoenen keren bekeken. Kok zong bij de concerten van Rieu het nummer Voilà. In 2021 deed zangeres Barbara Pravi met dat lied mee aan het Eurovisie Songfestival namens Frankrijk.

In 2021 won Kok het vooralsnog laatste seizoen van The Voice Kids. Dit jaar kwam ze ook in de SBS-show Ministars als winnaar uit de bus.