Mysterie rondom ’dood’ controversiële rapper Lil Tay (14) en broer

De tiener ging viraal op sociale media in 2018, toen zij op negenjarige leeftijd claimde een selfmade miljonair te zijn. Lil Tay schuwde het niet om te schelden in filmpjes en pochte graag met dure spullen, die miljoenen views opleverden. Later bleek alles in scène te zijn gezet en werd haar moeder aangewezen als de grote bedenker van het alles. Claires moeder werd door volgers beticht van ’uitbuiting van haar eigen kind’. Vanwege de vele heftige reacties besloot het gezin zelfs een tijdje onder te duiken.

Waaraan Lil Tay en haar broer overleden zouden zijn, wordt niet duidelijk in de verklaring die de familie deelt. Wel schrijven zij dat er nog een onderzoek loopt.