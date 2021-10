Britney Spears bang voor misstap na curatorschap

„Ik heb zo lang gewacht om bevrijd te zijn, maar nu het zover is ben ik bang om ook maar iets te doen. Omdat ik bang ben om een fout te maken”, aldus de zangeres. Vorige maand besloot de rechter om Spears’ vader Jamie te schorsen als curator van de artieste, dus als toezichthouder. Een boekhouder heeft dit tijdelijk overgenomen.

In haar bericht noemt ze een aantal dingen waar ze voor vreest, zoals de paparazzi die haar achtervolgen waar ze ook maar heen gaat. „Het is alsof ze willen dat ik weer iets geks doe”, vertelt de zangeres, die in 2006 een inzinking kreeg voor de lenzen van de fotografen.

Interview

Haar angst om weer de bocht uit de vliegen is naar eigen zeggen gegroeid door het curatorschap. Maar ze is van plan om „het allemaal wat anders aan te pakken” vanaf nu. Ze heeft geen behoefte om in de schijnwerpers te treden en is ook nog niet van plan om een interview te geven. „En als ik dat al ga doen, wens ik mijn familie sterkte”, schrijft de zangeres sarcastisch.

Ze plaatst er een foto bij van een kerstboom, die ze nu al heeft opgetuigd. „Waarom niet? Ik geloof dat geluk in een klein hoekje schuilt en daar wil ik meer aandacht voor hebben.”