Sacha Baron Cohen stopt met Borat

„Ik heb Borat uit de kast gehaald vanwege Trump. Deze film had een doel, en ik zie het niet zitten om dat opnieuw te doen”,vertelt hij aan Variety. „Dus ja, hij zit weer opgesloten in de kast.”

De acteur gaf eerder toe voor zijn leven te vrezen tijdens de opnames. Volgens Sacha was het opnemen van de nieuwe film nóg gevaarlijker dan zijn voorganger Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. „Er waren momenten waarop ik dacht: waarom doe ik dit in godsnaam? Dit is onlogisch. Ben ik gek? Is er iets heel erg mis met me?”