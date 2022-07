Mariah Carey op Capri: nog altijd ’strak in het pak’

Premium TV

Wordt ’Virgin River’ weer dé hit van deze zomer?

Mel vertelt haar geliefde Jack dat zij in verwachting is. Maar boven het blijde nieuws pakken donkere wolken zich samen. Wie is de vader van de baby? Daarmee eindigde het vorige seizoen van de zomerhit Virgin River. In de vierde reeks komt er antwoord op deze en vele andere vragen.