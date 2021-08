Premium Het beste van De Telegraaf

’Lenoir’: Familiegedoe in de Rotterdamse drugswereld

— Wat: thriller — Wie: Bas Haan — Uitgever: Ambo Anthos

Door Bertjan ter Braak Kopieer naar clipboard

Het is geen ideale situatie, als je in fors beschonken toestand bij je positieven komt. Met een pistool in je hand. Bebloed. En naast je je zwager met een gaatje in zijn hoofd. Zeker niet als je ook nog hoofdinspecteur bent. Maar het overkomt Lenoir in het gelijknamige thrillerdebuut van Bas Haan.