Ronnie Flex niet aanwezig bij I Can See Your Voice vanwege corona

Daarom nam Najib Amhali donderdag en de week ervoor zijn plek over in het panel. „Omdat het een grote productie is met gastartiesten, fans, kandidaten, productiemedewerkers en andere crewleden achter de schermen konden de opnamen helaas niet worden verplaatst”, vertelt een woordvoerder aan het ANP.

Op 19 november is de rapper zelf weer te zien naast zijn collega’s Jeroen van Koningsbrugge, Samantha Steenwijk, Marieke Elsinga en Fred van Leer.

In I Can See Your Voice gaan artiesten en hun fans samen de strijd aan voor een geldbedrag. Het vaste panel raadt iedere aflevering of een onbekende Nederlander, die samen met een gastartiest de strijd aangaat, kan zingen of niet.