De KLAP die DAVE niet zag aankomen…

Dave en Julia zouden net hun nieuwe woning in Landsmeer betrekken. Dat zal na hun geruchtmakende liefdesbreuk dus niet meer gaan gebeuren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hartenbreker DAVE ROELVINK is weer vrijgezel. In de aanloop naar zijn eerste bokswedstrijd, afgelopen zaterdag, maakte zijn vriendin JULIA MEKKES een einde aan hun relatie van bijna vier jaar. Nét nu hun huis van een half miljoen klaar is en nét nu ze afvroeg: eerst trouwen, of eerst kinderen?