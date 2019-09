Ronnie Flex: ’Ik werk kneiterhard aan mijn album’

„Ik zie de laatste tijd vaak... Ronnie is niet meer gaande.. Ronnie heeft het niet meer.. Ronnie blabla.. ik wil mijn mensen laten weten dat ik niet verdwaald ben, en dat ik gewoon elke dag kneiterhard werk aan mijn album.. dat ik nog voor 2020 drop, anders mag bliksem mij treffen.”

Het laatste album van Ronnie, Nori, kwam vorig jaar uit. Ronnie heeft naar eigen zeggen nog nooit zo hard aan iets gewerkt en nog nooit zoveel alleen gedaan. „Heb wel het gevoel dat men sneller zegt: ’Ronnie kan het niet meer’ of ’hij is nep’ of wat dan ook.. maar ik ben er cool mee”, aldus de rapper.