Wettelijk gezag vader Britney Spears tijdelijk stopgezet

Jodi is geen onbekende voor Britney, zij werkt al een jaar als haar zorgmanager. Volgens het rechterlijke document, dat in handen is van Billboard, is het aanstellen van Jodi in het belang van de popprinses.

Jamie diende op 5 september een aanvraag in om zijn rol te wijzigen. Hij gaf hiervoor persoonlijke gezondheidsredenen op, maar Amerikaanse media vermoeden dat het ook iets te maken heeft met de aangifte die Britneys ex-man Kevin Federline tegen hem heeft gedaan. Hij beweert dat vader Spears hun dertienjarige zoon Sean te ruw zou hebben vastgegrepen tijdens een ruzie.