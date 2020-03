Loopt André Hazes nu ook gevaar?

Grootaers, zanger van De Kreuners en schepen in Lier, zit momenteel in quarantaine. Net als zijn vrouw en kinderen. Iedereen die in contact is gekomen met Walter wordt nu gecontacteerd en gevraagd om thuis te blijven, om verdere verspreiding van het virus zo goed mogelijk in te dammen.

Ook ANDRÉ HAZES is coach bij het programma en heeft dus direct contact gehad met de zanger. Zijn manager SJOERD BODEWES laat Privé weten dat André gelijk door de zender VTM op de hoogte is gebracht. Grote zorgen maken ze zich nog niet. „Hij heeft niet echt direct contact gehad met Walter. André heeft ook geen verschijnselen van griep, dus we maken ons geen zorgen. We houden het allemaal goed in de gaten.”

„Tijdens de opname waren er al voorzorgsmaatregelen genomen. Iedereen moest met regelmaat zijn handen wassen”, aldus Bodewes, over de voorzorg die nu niet overbodig is gebleken.

Naast André zitten ook KAREN DAMEN en SAM GOORIS in de jury van het muziekprogramma. De Belgische zender VTM bekijkt wat er met de nog geplande opnames van The Voice Senior zal gebeuren.