Leden Dash Berlin begraven strijdbijl

„We zijn verheugd te kunnen melden dat we na een behoorlijk uitdagende tijd onze geschillen hebben opgelost. Communicatie blijkt uiteindelijk het belangrijkste wat er is”, zo staat in een statement van Dash Berlin. „Na een sensationele achtbaanrit van meer dan tien jaar en vele hoogtepunten, zijn we tot de conclusie gekomen dat de chemie tussen ons is verdwenen en het tijd is voor verandering.”

Sutorius gaat Dash Berlin nu op zijn eigen manier voortzetten. Muziekproducers en oprichters Eelke Kalberg en Sebastiaan Molijn gaan ieder hun eigen weg. „We wensen elkaar niets anders dan succes”, aldus de drie.

Vorig jaar juni werd bekend dat Sutorius zijn banden met Kalberg en Molijn verbrak. Hij sprak destijds van jarenlang mismanagement en het veronachtzamen van zijn belangen.