Echtgenoot Bibian Mentel: ’Ik voel haar nog steeds’

Op de vraag hoe het met hem gaat vergelijkt hij zijn gevoel met het weer. „Het is heel wisselvallig. Het ene moment schijnt de zon en het andere moment een pak sneeuw in je nek. En verder weet ik het nog niet”, vertelt hij aan RTL.

„Ik denk ook dat heel veel mensen af en toe verbaasd zijn over hoe rustig en hoe sterk ik op dit moment in het leven sta.” Volgens Edwin komt dat echter juist ’door de positieve kracht en energie die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd.’

Hij kan dan ook niet anders dan trots zijn op hoe Bibian altijd in het leven heeft gestaan. Volgens hem was ze dan ook positief ’tot op de laatste seconde’.

Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel overleed op 29 maart. Kort daarvoor werd bekend dat ze uitzaaiingen had in haar hersenen en behandeling niet meer mogelijk was. Mentel is 48 jaar oud geworden.