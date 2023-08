Correspondente in door mannen gedomineerde krantenwereld: wie was pittige tante Nel Slis?

Den Haag - Als correspondent bij het Amerikaanse persagentschap AP bepaalde Nel Slis (1913-2001) decennialang het beeld dat de wereld kreeg van Nederland én Europa. Ze komt als een meer dan markante vrouw naar voren in de onlangs verschenen biografie Hellcat of The Hague (De pittige tante van Den Haag) van de Ierse schrijfster Caroline Studdert.

Slis werkte eindeloos door omdat er altijd wel ergens een programma of dagblad wachtte op een scoop. Ⓒ Beeld en Geluid