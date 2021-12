Kris Jenner geeft ruim 130.000 dollar uit aan elektrische buggy’s voor kerst

Volgens de New York Post betaalde de ’momager’ meer dan 130.000 dollar voor de karretjes, maar aangezien Kris niet vies is van een sponsordeal zou het zomaar eens kunnen dat zij de buggy’s heeft gekregen in ruil voor de publiciteit.

In het filmpje van Kim is te zien dat Kris de open auto’s in verschillende kleuren heeft besteld. De roze zijn voor Kim en Khloé, zo vertelt die eerste en ze denkt dat het witte exemplaar voor zus Kourtney en verloofde Travis Barker is, want er staat een doodshoofd op getekend. Op de parkeerplaats staan verder een oranje, gele en blauw buggy, die zullen worden verdeeld onder Rob Kardashian, Kylie Jenner en Kendall Jenner.