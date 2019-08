Dochter Bruce Lee: Tarantino moet mond houden

De dochter van de in 1973 overleden filmster liet vorige maand weten teleurgesteld te zijn dat haar vader als „arrogante eikel” wordt getoond in de film. „En niet als iemand die drie keer zo hard moest vechten om te bereiken wat anderen in de schoot werd geworpen”, aldus Shannon tegenover The Wrap over het racisme waar haar vader mee te maken kreeg in Hollywood. „Het was heel pijnlijk om in de bioscoop te zitten en iedereen mijn vader te horen uitlachen.”

Op een persconferentie in Moskou verdedigde Tarantino deze week zijn keuzes. „Bruce Lee was best een arrogante kerel. Aan de manier waarop hij praatte heb ik niet veel hoeven te verzinnen. Ik heb hem dezelfde soort dingen horen zeggen.”

Shannon vindt dat de regisseur het onderwerp nu moet laten rusten. „Hij kan z’n mond erover houden. Dat zou erg aardig zijn”, meldt ze woensdag aan Variety. „Hij zou kunnen zeggen: ik weet helemaal niet hoe Bruce Lee was, ik heb dit voor een film geschreven, maar dat is niet hoe hij in het echt was.”