Temptation-Arda wordt vader

Bij een foto van Ambers babybuik schrijft Arda op Instagram: „Well… 2020 was echt een hectisch jaar. We hebben veel ups & downs gehad allemaal. Velen van ons hebben diep gezeten, zowel financieel als emotioneel. Maar net zoals alles komt hier ook een einde aan.”

Hij vervolgt: „Ik zei dat er iets groots op komst was en dat is het ook. Er is iets op komst waardoor mijn leven positief zal veranderen. Een onverwacht mirakel heeft zich enkele maanden geleden voorgedaan. Met veel vreugde in mijn hart wil ik jullie meedelen dat Amber en ik in verwachting zijn!”