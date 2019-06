Jim Carrey bant selfies met fans

De 57-jarige Jim weigert zijn fans naar eigen zeggen beleefd. „Ik ben niet onaardig tegen mensen, maar het heeft mijn voorkeur om hallo te zeggen, te vragen hoe het gaat en te horen wat iemand die dag gaat doen in plaats van een selfie te maken. Selfies stoppen het leven.”

Volgens de acteur trek je ten eerste een raar gezicht. „En daarna staat het op Instagram om mensen het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Iedereen was zo weg van Steve Jobs, maar ik zie voor me hoe hij in de hel wegrent voor demonen die met hem een selfie willen maken.”