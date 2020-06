Reese Witherspoon praat met kinderen over racisme

Ⓒ ANP

Naar aanleiding van de recente dood van George Floyd roept Reese Witherspoon ouders op om met hun kinderen te praten over racisme. Floyd werd tijdens een hardhandige arrestatie gedood door agenten. Sindsdien zijn er volop demonstraties en rellen in de Verenigde Staten tegen politiegeweld en het racisme in het land. Ook in Nederland vond maandagavond in Amsterdam zo’n demonstratie plaats.