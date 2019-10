Bewoners Bronx jagen Joker-toeristen weg

Joaquin Phoenix als Joker op de inmiddels beroemde trap in de Bronx. Ⓒ Warner Bros. Pictures International

Inwoners van de New Yorkse Bronx zijn de toeristen beu die op ’hun’ trap verkleed als Joker Instagramfoto’s maken. Dat meldt Global News. De bewuste trap verbindt Shakespeare Avenue met Anderson Avenue en is te zien in een prominente scène in de film Joker.