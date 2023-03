Grootscheepse zwendel met ontwikkelingshulp in ’Hoog spel’

Wat: thriller

Wie: Patrick De Bruyn

Uitgeverij: Pelckmans

Onder dat alles ligt de diepere laag: die van grootscheepse zwendel met ontwikkelingshulp. Her en der helpt men zichzelf uit deze vet gevulde ruif. Maar als dat wereldje gaat schuiven, dan is er geen houden aan. Er vallen doden, maar er wordt ook – over the top zelfs – gefeest.

Waar Patrick De Bruyn heel goed in is, is zijn lezer meenemen in de gedachtewereld van zijn personages. En daar ga je dan: je kunt met mensen een heel eind meeleven. Zelfs met de adrenalinejunk Eva of de uiterst horkerige Bavo, die op een bepaalde manier wel weer aandoenlijk is als hij wordt uitgenodigd om met een privéjet naar Monaco te vliegen.

Stille wateren...

De spannendste figuur is zonder twijfel John (of Jan), de amour fou van Amy. Want als er ergens stille wateren en diepe gronden zijn, dan wel bij hem. Amy krijgt daarvan overigens regelmatig bepaald een sik.

Heftige onderwerpen, spannende taferelen en toch is er genoeg lichte toets om een en ander behapbaar te houden. Zo is er de verzuchting: ’Een fax nog wel. Vast van ergens waar de laatste postduif schielijk is gestorven.’ En in de achtbaan die haar affaire met John haar brengt kan Amy niet veel anders dan zich neer te leggen bij de gedachte ’is turbulentie immers niet haar nieuwe levensstijl?’

✭✭✭✩