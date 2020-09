Harvey Weinstein moet lintje Queen inleveren

Ⓒ anp / hh

Harvey Weinstein heeft het lintje, dat hij in 2004 uit naam van koningin Elizabeth kreeg, inderdaad moeten inleveren. Maandag meldde The Daily Mail al dat de gevallen filmproducent de onderscheiding zou kwijtraken en vrijdag is te lezen in de London Gazette, de Britse staatscourant, dat dit inderdaad het geval is.