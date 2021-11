Premium Het beste van De Telegraaf

Museum Gouda in de ban van de kaars

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

’De bespotting van Christus’ (uitsnede) door Gerard Honthorst is een van de topstukken. Ⓒ Foto The Spier Collection

Gouda is wereldberoemd om zijn stroopwafels, kaas en kaarsen. En juist dat laatste bracht kunsthistoricus Ingmar Reesing op een lumineus idee. Met het concept voor de tentoonstelling Kaarslicht wist hij vier jaar geleden zelfs zijn nieuwe job als conservator bij Museum Gouda te verkrijgen. Zijn gedroomde expositie is nu - in de donkere dagen voor Sinterklaas en kerst - werkelijkheid geworden.