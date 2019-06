Chris Pratt geniet met Katherine Schwarzenegger op Hawaï

De acteur en de dochter van Arnold Schwarzenegger vlogen recent naar het eiland Lanai. „Het koppel viert daar Chris zijn veertigste verjaardag en dat ze net getrouwd zijn”, vertelt een ingewijde aan Entertainment Tonight. „Het stel wilde ergens heen waar het lekker relaxed is en Hawaï is bijzonder voor Chris.”

Katherine stond zaterdag al stil bij de verjaardag van haar kersverse echtgenoot. „Zo ontzettend gezegend dat ik met je kan lachen, dat ik van je kan houden, avonturen kan beleven, je kan kussen en samen dit magische leventje kan leiden”, schreef ze op Instagram.

De twee trouwden eerder deze maand op een boerderij in Californië na een relatie van een jaar. Pratt, bekend van onder meer Jurassic World en de Guardians of the Galaxy-films, was eerder getrouwd met actrice Anna Faris.