’Bulgarije had Eurovisie Songfestival gewonnen’

Het liedje van Victoria, Tears Getting Sober, stond de afgelopen negen dagen op de eerste plaats bij de wedkantoren, wisselend tussen de 11 en 13 procent. Litouwen en Zwitserland stonden bij de laatste tussenstand op de tweede en derde plaats met ieder 10 procent. Ook IJsland (9), Rusland (8) en Italië (7) deden nog volop mee.

De Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, had nog geen grote indruk gemaakt bij de ’bookies’. De zanger stond sinds de release van zijn liedje Grow in de middenmoot al steeg hij wel langzaam van plaats 19 naar 13.

Opgemerkt moet worden dat de bookmakers het de afgelopen vijf jaar maar twee keer bij het juiste einde hadden, in 2015 en 2019. Wel komen de gokkers steevast dicht in de buurt. Doorgaans kan je met een topnotering bij de bookmakers in ieder geval rekenen op een topnotering op het Eurovisie Songfestival.