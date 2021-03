Aiko Beemsterboer brengt ’niet-pleasende’ Nina terug naar ’Oogappels’

Aiko Beemsterboer: „Ik ben niet zo’n lastige puber geweest, althans dat vind ik zelf.” Ⓒ Foto Mark de Blok

Drie films, Mijn beste vriendin Anne Frank, De Luizenmoeder plus Alles op tafel, én een nieuwe reeks Oogappels: qua werk is het allesbehalve een rampzalige tijd voor Aiko Beemsterboer. De 18-jarige actrice, opnieuw te zien als Nina in de puberleedserie, zoekt daar liever geen verklaring voor. „Dat zou je aan anderen moeten vragen”, zegt ze met een lach. „Ik verbaas me er zelf ook over dat ik gewoon maar door mag gaan.”