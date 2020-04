Voormalig Playboy-playmate (33) overleden

Volgens TMZ werd Ashley vrijdag bewusteloos gevonden, nadat een bezorgde vriend de politie had gebeld nadat hij een tijd niets van haar had gehoord.

Er wordt autopsie gedaan en toxocologisch onderzoek om de officiële doodsoorzaak van de jonge vrouw vast te stellen. Volgens een woordvoerder kan dat dertig tot negentig dagen duren, doordat daarvan een uitslag is. Hoewel de doodsoorzaak dus niet officieel is, zouden Mattingly’s tweelingbroer Billy en hun zus Christy TMZ verteld hebben dat Ashley ’zichzelf van het leven heeft beroofd’.

Billy heeft het nieuws van het tragische overlijden van zijn zus zondag op Facebook bevestigd. Hij noemde Ashley een ’rockster’ en een ’beauty queen’. Christy schreef op Facebook: „Omdat ik niet de woorden kan vinden die ik zou moeten zeggen, laat ik het hierbij. Ik hou van je en zal je elke dag missen. Vlieg hoog, zus, ik weet dat jij de mooiste engel in de hemel bent.”

Ashley Mattingly, die in 2011 Playboy’s Miss Maart was, woonde de laatste twee jaar in Texas en zou met alcoholmisbruik kampen, maar probeerde daar juist uit te komen, vertelde haar familie. Het bevel van de staat om zoveel mogelijk thuis te blijven te midden van de coronacrisis, zou haar volgens hen geen goed hebben gedaan. Ze adopteerde onlangs nog een puppy om ’over haar eenzaamheid heen te komen’.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.