Dikke billen in de ban: Queen-hit niet goed voor tere kinderzieltjes

Later deed Mika hetzelfde met Big girl (you are beautiful) en Meghan Trainor met All about that bass. Toch is een dergelijke vooruitstrevendheid inmiddels in de ban gedaan. In de huidige tijd zijn zelf uitingen over body positivity niet meer wenselijk.

In een heruitgave van The greatest hits van Queen dat gericht is op kinderen van zes tot veertien komt Fat bottomed girls niet voor, terwijl het wél op het originele album stond. De conclusie die op sociale media wordt getrokken is dat de tere kinderzieltjes van tegenwoordig niet tegen dit ondeugende liedje kunnen. Nummers als Somebody to love en Another one bites the dust kwamen wel door de ballotage-commissie. Volgens Yoto, een jongerenplatform van Universal, moet dit album (een speciaal muziekkaartje of cassettebandje voor kinderen) de perfecte speellijst worden voor keukenfeestjes, luchtgitaarsessies voor het slapen gaan en roadtripjes. Daar passen dikke billen niet bij.

Op X merken mensen op dat het dikke konten zijn die de klok slaan in rapsongs waar kinderen van deze leeftijd naar luisteren en dat het nummer al ruim veertig jaar geen enkel probleem veroorzaakt. Het is deze zomer het zoveelste incident op het gebied van woke. Zo werd een meisje gecast als Pietje Bell en werden de dwergen uit de remake van Sneeuwwitje geschrapt tot woede van de zoon van de maker. Ook was er ophef over de verfilming van het verhaal van componist Bernstein waarin acteur Bradley Cooper een grote nepneus draagt.