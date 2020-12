Harvey Weinstein voorlopig niet naar Los Angeles

Ⓒ Getty Images

Harvey Weinstein hoeft zich de komende maanden niet in de rechtbank in Los Angeles te melden. De gevallen filmproducent, die in New York vastzit voor verkrachting en seksueel misbruik, heeft ook in LA een misbruikzaak tegen zich lopen maar wordt voorlopig niet uitgeleverd. Een rechter verplaatste de hoorzitting over zijn uitlevering vrijdag naar april.