’Imanuelle Grives verschrikkelijk gestraft’

„Imanuelle wordt verschrikkelijk gestraft voor iets wat helemaal niet bij haar past”, zegt Karina Smulders, die als hoofdpersoon in het nieuwe NPO-drama Keizersvrouwen speelde met Grives die is opgepakt voor een drugsdelict. Saillant: Xandra (Karina Smulders) raakt in de serie door Pamela (Grives), die in de escortbusiness zit maar ook handelt in drugs, in de problemen.