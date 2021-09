Prins Harry en Meghan op lijst invloedrijksten van Time Magazine

Harry en Meghan staan in de categorie ’iconen’, met onder anderen zangeressen Dolly Parton en Britney Spears en tennisser Naomi Osaka. Het is niet de eerste keer dat ze in de lijst staan. Dat was ook zo in bijvoorbeeld 2017, toen ze nog verloofd waren.

Onder meer artiesten Billie Eilish en Lil Nas X en actrices Scarlett Johansson en Kate Winslet zijn opgenomen in de lijst met in totaal 100 namen. Voor de gelegenheid zijn er meerdere covers gemaakt van het tijdschrift, waarop onder meer de Sussexes, Eilish en Winslet te zien zijn.